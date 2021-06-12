Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor
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Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor

Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos dağları zirvesinde yer alan Karagöz Yaylası ziyaretçilerini büyülüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos dağları zirvesinde yer alan Karagöz Yaylası ziyaretçilerini büyülüyor.

Amanos dağlarının güney bölümünde yer alan 1700 metre yükseklikteki Karagöz Yaylası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran yayla, fotoğraf tutkunlarına ve doğa severlere ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor
Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor
Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor
Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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