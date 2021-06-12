Gaziantep'teki Karagöz Yaylası görenleri büyülüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos dağları zirvesinde yer alan Karagöz Yaylası ziyaretçilerini büyülüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos dağları zirvesinde yer alan Karagöz Yaylası ziyaretçilerini büyülüyor.

Amanos dağlarının güney bölümünde yer alan 1700 metre yükseklikteki Karagöz Yaylası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran yayla, fotoğraf tutkunlarına ve doğa severlere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek