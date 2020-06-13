Gaziantep'teki kapkaç güvenlik kamerasında Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir kadının cep telefonunun çalındığı anların güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının bir iş yerinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA