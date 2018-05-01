Gaziantep'teki Kadın Cinayeti
Gaziantep'te eşini öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te eşini öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan zanlı tutuklandı.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde dün, eşi Öznur D'yi öldürdüğünü itiraf ederek jandarmaya teslim olan Mehmet D'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.