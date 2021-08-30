Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla kentte 23-29 Ağustos tarihlerinde birçok operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, belirli adres ve araçlarda yaptığı aramada, 181 bin 386 boş makaron, 52 bin 810 dolu makaron, 3 bin 50 gümrük kaçağı sigara, 25 şişe ve 17 litre sahte alkol, 14 çümrük kaçağı cep telefonu, 14 pos cihazı, 75 kredi kartı, 2 yazar kasa ile bir kaşe ele geçidi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir