Gaziantep'teki İstismar İddiası

Gaziantep'te kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Y.M, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, olayı bahane ederek sosyal medya yoluyla halkı kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bilgisine de yer verildi.