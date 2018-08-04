Gaziantep'teki İstismar İddiası

Gaziantep'te bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla sosyal medya yoluyla halkı kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.M'nin, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasını bahane ederek, sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Açıklamada, "Sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.