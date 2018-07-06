Gaziantep'teki İstismar İddiası

Gaziantep'te bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Suriyeli tutuklandı.

Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dün vatandaşların darbetmek istediği ve polisin gözaltına aldığı R.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valilik açıklaması

Gaziantep Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, mağdur olduğu iddia edilen çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin şu bilgilendirmeler yapıldı:

"Mağdur olduğu iddia edilen çocuk, Suriyeli 6 yaşındaki bir kız çocuğu olup, Down sendromlu, dilsiz veya engelli değildir. Çocuğun sevk edildiği Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesince yapılan geniş çaplı tetkik ve tahliller neticesinde düzenlenen adli raporda nitelikli istismar emaresine rastlanılmadığı tanı ve teşhisinde bulunulmuştur. İnsanlık suçu olarak değerlendirdiğimiz çocuk istismarı olaylarının önlenmesi konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlık ve güvenlik güçlerimize olan destekleri takdire şayandır. İnanıyoruz ki bu ve benzeri her türlü istismar olayına hep birlikte karşı koyacak, suça karışanların adalet önünde hak ettiği cezayı almaları için gayret göstereceğiz."