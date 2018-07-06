Gaziantep'teki İstismar İddiası
Gaziantep'te bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla sosyal medya yoluyla halkı kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı belirlenen 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Gaziantep'te bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla sosyal medya yoluyla halkı kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı belirlenen 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli R.C'nin, çocuğa yönelik istismar iddiası üzerine darbedilmesiyle olayların başladığı belirtildi.
Açıklamada, "Gözaltına alınan şüpheli R.C. adlı şahsın çocuğa yönelik istismar iddiasıyla darbedilmesiyle başlayan olayı bahane ederek sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 16 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.