Gaziantep'teki İstismar İddiası

Gaziantep Valiliğinden, kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla ilgili Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Valilik basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 sularında Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde bir parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı Suriyeli şüphelinin bir grup tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla darbedildiği ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmıştır. İstismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor."