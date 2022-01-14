Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi.

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şahinbey ilçesindeki Talat Özkarslı Spor Salonu'nda 11 Ocak'ta başlayan, ilk 2 günde karate ve son 2 gününde ise tekvando müsabakalarının gerçekleştirildiği organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

Sporcular, organizasyonda derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.

TİESF Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine, şampiyonanın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona katılan sporculara ve antrenörlere teşekkür eden Vural, şunları kaydetti:

"1-15 Mayıs'ta Brezilya'da gerçekleşecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları'na hazırlanıyoruz ve iddialıyız. Başarımızı daha üst noktaya getirmeyi amaçlıyoruz. Yaz oyunlarında katıldığımız her branştan sonuç alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Organizasyonda çok ciddi spor yapma gayretleri olan sporcularla karşılaştım. Hem karate hem de tekvandoda yeni yüzlerle karşılaştım."

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, derece alan sporculara madalyaları takdim edildi.

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AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

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