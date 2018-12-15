Gaziantep'teki Hızlı Tren Projesi İçin "Acele Etmeyin" Çağrısı

Gaziantep'teki hızlı tren projesi için "acele etmeyin" çağrısı

GAZİANTEP - Türk Ulaşım Sendikası Gaziantep Şubesi Başkanı Baler Fidan, Ankara'da yaşanan tren kazasının sinyalizasyon sisteminin bulunmamasından kaynaklandığını söyleyerek, "Gazi Ray projesi seçim vaadi için aceleye getirilmemeli. Kazalardan ders çıkarılarak alt yapı çalışmaları ona göre yapılmalıdır" dedi.

Türk Ulaşım Sendikası Gaziantep İl Başkanı Baler Fidan, sendika binasında yaptığı açıklamada Ankara'da yaşanan tren kazası nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, kazada ölen 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin ailesine baş sağlığı diledi. Yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulunan Baler Fidan, kazanın ise beklenmedik bir anda gerçekleştiğini ifade etti. Kazanın bölgede sinyalizasyon sisteminin bulunmaması nedeniyle olduğunu savunan Fidan, "Belki önlenebilir bir kazaydı. Fakat sinyalizasyon sisteminin bulunmaması, makinistler ile merkezin iletişimi telsiz ve telefon ile yapılması nedeniyle oluşan irtibat kopukluğundan kaza meydana gelmiştir. Kaza, gözaltına alınan Devlet Demir Yolları görevlilerine mal edilemez. Bizim dileğimiz Ankara'da yaşanan bu kazadan ders çıkarılması ve ileride yaşanacak kazaların önüne geçilmesidir. İnşallah bir daha bu tür kazalar ile karşı karşıya gelmeyiz" şeklinde konuştu.

"Gaziray projesi aceleye getirilmemeli"

Gaziantep'te yapılan hızlı tren, tramvay hattının yapımını kapsayan Gaziray Projesinin aceleye getirilmemesi konusunda çağrıda bulunan Fidan, "Gaziantep'te bildiğiniz üzere Gaziray Projesi ile bir bağlantı yolu düşünülmekte. Bu proje 31 Mart tarihinde tamamlanması hedeflenmekte yani yerel seçimlere kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu proje seçim vaadi için aceleye getirilmemeli. Kazalardan ders çıkarılarak alt yapı çalışmaları ona göre yapılmalıdır" diye konuştu.