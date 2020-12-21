Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

21.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:26
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti.

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Olay

Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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