Gaziantep'teki Hastane Yangını

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, özel bir hastanede sabaha karşı çıkan yangında dumandan zehirlenen hastaları ziyaret etti.

Milletvekili Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada kasıtlı paylaşımlarla olayın çarpıtıldığını ve ölü sayısının daha yüksek olduğu algısı yaratıldığını ifade etti.

Sosyal medyadaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım ünitesinde bulunan 2 hastamız hayatını kaybetmiştir. Onlara rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Valilik tarafından yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Tüm hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'de olan bir hadiseyi, sosyal medya üzerinden istediği şekle getirmeye ve bunu yönetmeye çalışan gruplar var. Bu tür iddialara itibar edilmemesi lazım."