Gaziantep'teki Haciz Kavgası

Gaziantep'te haciz işlemi esnasında avukat katibini silahla vurarak kaçan şahsın aramasına devam edildiği bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Şehitkamil ilçesi, Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren işyeri hakkında yapılan haciz işlemi sırasında, işyeri sahibi Y.D. ile avukat katibi T.Y. arasında çıkan tartışma sonucunda işyeri sahibi Y.D. avukat katibi T.Y.'yi ateşli silah ile yaralayıp haciz mahallinden kaçmıştır. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca açık kimliği tespit edilen şüpheli Y.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi. - GAZİANTEP