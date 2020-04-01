Gaziantep'teki "Gönül Seferberliği" Kampanyası
Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "Gönül Seferberliği" Kampanyasına Nizip'ten de destekler sürüyor.
01.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "Gönül Seferberliği" Kampanyasına Nizip'ten de destekler sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında başlatılan yardım kampanyasına Nizip Ticaret Borsası'nın başkanlığını yürüten İbrahim Sarı'nın bakliyat firmasından da destek geldi.
Kampanya kapsamında 10 ton bulgur, 10 ton nohut ve 10 ton mercimek bağışlandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA