Gaziantep'teki gıda işletmeleri ramazan öncesinde denetlendi
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Gaziantep'teki gıda işletmeleri ramazan öncesinde denetlendi

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki gıda işletmeleri ramazan öncesinde denetlendi

Gaziantep'te, ramazan öncesinde gıda ürünleri üreten ve satan işletmelerde denetim yapıldı.

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Gaziantep'te, ramazan öncesinde gıda ürünleri üreten ve satan işletmelerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda denetim kontrol görevlileri, kent merkezinde bulunan satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinin sahiplerini, sosyal mesafe, personelin maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerini denetleyen ekipler, paket içeriğindeki gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme, denetim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde 13 ekip ve 40 personelle gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Son 3 ay içerisinde 8 bin 650 işletmeyi kontrol ettiklerini, 747 bin 650 lira ceza uyguladıklarını dile getiren Deme, ramazanın yaklaşmasıyla ekiplerin gıda denetimlerini gece gündüz sürdürdüğünü kaydetti.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına da önem verdiklerine işaret eden Deme, "Ekmeklerin gramajına bakıyoruz. İşletmelerde çalışan personelin maske takmasına dikkat ediyoruz, müşterilerin oturma düzenlerini de kontrol ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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