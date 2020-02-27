Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir gencin darbedildikten sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

27.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:54
Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

'te bir gencin darbedildikten sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde Kadir Durur'un (17) darbedildikten sonra tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Diğer zanlılarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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