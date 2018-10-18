Gaziantep'teki Gazeteciye Fuhuş ve Tehdit Operasyonu

Gaziantep'te bir yerel gazete sahibi ve 2 çalışanının fuhuş ve tehdit suçlamasıyla tutuklanması ile ilgili Gaziantep Basın Cemiyeti'nden(GBC) yapılan açıklamada, "Gazetecilik meslek kanunun çıkarılmasını bunun için ısrarla istiyoruz" denildi.

GBC sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazeteci fuhuş yaptırmaz. Fuhuş yaptırandan gazeteci olmaz. Gazetecilik meslek kanunun çıkarılmasını bunun için ısrarla istiyoruz. Kim gazeteci kim değil, bilinsin ve ayrılsın istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, "Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duymaktadır. Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası'nın ülkemize kazandırılmasıdır" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP