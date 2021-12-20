Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 12 Aralık'ta düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alanın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında ayrıca 86 kişiye idari para cezası uygulandı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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