GSO İhracat akademisi projesi meyvelerini vermeye başladı
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GSO İhracat akademisi projesi meyvelerini vermeye başladı

07.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:07
GSO İhracat akademisi projesi meyvelerini vermeye başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi (UNDP) işbirliğiyle firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla hayata...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi (UNDP) işbirliğiyle firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi'nde firmalar ihracat yapmaya başladı.

Teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerler, edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satışlara başladı ve önemli ticaret köprüleri geliştirildi.

24 firmadan 28 kursiyerin yer aldığı İhracat Akademisi'nin katılımcılarından olan, Durkar Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. proje kapsamında yürütülen eğitimler neticesinde Belçika'ya ihracat gerçekleştirdi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgın sürecinde ihracatın kent ve ülke ekonomisi için olmazsa olmaz konuların başında geldiğini belirterek, "Kalkınmanın en önemli ayağı olan üretimin ihraç edilmesi noktasında bu proje önemli bir yer tutuyor. Firmalarımızın aldıkları teorik eğitimler sonunda firmalarla birer bir görüşerek ihracat yapmaları bizi mutlu ediyor. Tüm dünyanın salgın dolayısıyla zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde projemizin meyve vermesi bizi ayrıca gururlandırıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte ihracat yapan firma sayımız artarak devam edecek. Eğitimlerde katkısı olan herkese ve katılım sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhracat akademisi'nde hedef

Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle ayrıca, firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması sağlanacak ve eğitim sürecinde yer alan firmalarda Dış Ticaret İstihbarat Birimleri kurulacak. - GAZİANTEP

GSO İhracat akademisi projesi meyvelerini vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fırat Özdemir

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