Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu

10.09.2019 10:09

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün kent merkezinde 12 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te dün düzenlenen operasyonda, hücre evlerinde yapılan aramada ise 5 bin dolar, farklı kişilere ait sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA