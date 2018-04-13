Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütüyle iltisaklı şirketlere yönelik operasyonda gözaltına alınan Ö.T, M.T, H.H.T. ve O.T, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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