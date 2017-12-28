Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.M, Ö.Y, Ö.A.Ö. ve L.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan V.M. tutuklandı, Ö.Y, Ö.A.Ö. ve L.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.