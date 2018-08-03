Gaziantep'teki Fetö/pdy Davasında Karar

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki sanık, 2 yıl 4 ay 3 gün ile 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kanun hükmünde kararname ile kapatılan Zirve Üniversitesinin personel müdürü tutuklu sanık Birtan Şahin ile tutuksuz sanıklar Şahin Dağcı, A.Ö.A, A.İ.C. ve avukatları katıldı.

Sanık Birtan Şahin, ifadesinde Zirve Üniversitesi ve FETÖ ile iltisaklı dershanelerde çalışmasının örgütsel faaliyet olmadığını öne sürerek, herhangi bir terör örgütüne de üye olmadığını savundu.

Sanık Şahin Dağcı ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu belirtti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında tüm sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Birtan Şahin'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanık Şahin Dağcı'yı da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına mahkum eden heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.