Gaziantep'teki Fetö/pdy Davasında Karar

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İbrahim Halil Ataş ve Özdemir Çuhadar ile avukatları katıldı.

Sanık Ataş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım, tespit ve değerlendirme tutanağındaki kişileri tanımıyorum. Bank Asya'ya son dönemde yatırılan para, sattığımız tarlanın parasıdır. Çağrı üzerine yatırmadık. O parayı daha sonra babamın tedavisinde kullandım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Özdemir Çuhadar da suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandıklarını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.