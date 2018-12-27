Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı'nın yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı'nın yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Arayıcı ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, duruşmaya geçici görevlendirildiğini belirterek, esas hakkında mütalaa hazırlanması için süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA