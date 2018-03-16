Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

Gaziantep'teFETÖ/PDY'ye yönelik davada, iki eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski öğretmenler tutuklu sanık Durmuş Kılıç ve tutuksuz sanıklar Abdullah Güven ile Hasan P. ve avukatları katıldı.

Sanık Kılıç, ByLock programını kullanmadığını belirterek, "ByLock raporunda tezatlıklar vardır. İçeriklerde kişi listesinde isimler var. Bu kişilerin hiç biri ile alakam yok. 19 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Güven de ByLock programı kullanmadığını belirterek, ailesinin sağlık sorunları yaşadığı için "il sınırlarını terk etmemek" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

Sanıklardan Hasan P. ise üzerine kayıtlı bulunan ve ByLock çıktığı belirtilen hattının sanık Abdullah Güven'in kullandığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine, sanık Güven, söz konusu hattı kendisinin kullandığını ancak ByLock programı yüklemediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı Berekat Aksoy, sanık Kılıç'ın iki hattında ByLock programı kullandığını, tanık beyanlarında sanığın örgütsel sohbetlere katıldığını ve sohbet hocalığı yaptığını "Salih" kod adını kullandığını belirtti.

Sanık Güven'in, akrabası Hasan P. adına kayıtlı olan cep telefonu hattında ByLock tespit edildiğini, tanık beyanlarında ise sanık Güven'in "Alper" kod adını kullandığını, Gaziantep'in "medya sorumlusu" olduğunu ve örgütsel sohbetleri organize ederek, "himmet" topladığını belirten Aksoy, iki sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Aksoy, sanık Hasan P. hakkında ise örgüt üyesi olduğu yönünde delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Kılıç ile Güven hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına karar verdi. Hasan P. hakkında ise beraat kararı veren heyet, tutuklu sanık Durmuş'un tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Mahkeme tarafından 172 bin 953 kez ByLock'a giriş yaptığı tespit edilen sanık Güven, daha önce görevlendirmeyle Gaziantep Valiliğinde fotoğrafçılık yapmıştı.