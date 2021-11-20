Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, mahkemece tutuklanırken, 5'i de adli kontrolle serbest kaldı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, mahkemece tutuklanırken, 5'i de adli kontrolle serbest kaldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün mali yapısıyla ilgili hazırlanan MASAK raporunun incelenmesiyle 7 şüphelinin kimliği belirlendi. Emniyet ve eğitim alanlarında 'mahrem imam' olarak görev aldıkları saptanan 7 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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