Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:22
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; 07.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA
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