Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

'te, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; FETÖ/PYD silahlı terör örgütü emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen O.M.B. isimli şahıs Denizli ilinde, E.A. isimli şüpheli ilimizde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA
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