Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

22.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:00

FETÖ/PDY terör örgütünün 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 1'i tutuklandı.



Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapılması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli olarak İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Balıkesir'de yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA