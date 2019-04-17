Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'teki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kavşağı'nda İslahiye'den Hatay istikametine seyir halinde bulunan Serdar Subaşı idaresindeki 67 EY 057 plakalı otomobil ile Tarık Ekici'nin kullandığı 06 BF 318 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sevgi Ekici, Emine Duman ve Meryem Uçar olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman ve Fevzi Duman'ın da kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA