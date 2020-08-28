Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale sürüyor
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Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale sürüyor
28.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:24

Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"30 araç ve yaklaşık 65 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. Ekiplerimiz fabrikanın içerisine de ulaştı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Fabrikanın kuzey bölümündeki küçük bir alanın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu bölgede de çevreye sirayet etme durumu söz konusu değil. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlayacağımızı öngörüyoruz."

Bu arada, söndürme çalışmalarına Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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