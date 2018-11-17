Gaziantep'teki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'teki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep’te 1.Organize Sanayi bölgesinde toptan gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te 1.Organize Sanayi bölgesinde toptan gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde toptan gıda deposunda başlayan yangın kısa sürede çevredeki fabrikalara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. - GAZİANTEP

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