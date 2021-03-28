Gaziantep'teki evcil hayvan sahipleri Pet Park'a yoğun ilgi gösteriyor

Gaziantep'te açılan Pet Park'a gelen vatandaşlar, hem evcil hayvanlarını hazırlanan parkurlarda eğitiyor hem de keyifli anlar yaşıyor.

Gaziantep'te açılan Pet Park'a gelen vatandaşlar, hem evcil hayvanlarını hazırlanan parkurlarda eğitiyor hem de keyifli anlar yaşıyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kentteki evcil hayvanları bulunan vatandaşlara yönelik bir süre önce başlattığı çalışma kapsamında, İbrahimli Mahallesi'ne Pet Park kurdu.

Mahalledeki 3 bin 539 metrekare alana kurularak açılan parkta, köpeklerin boyutlarına göre rampa, halka, tünel, merdiven gibi farklı 24 ahşap eğitim parkurları bulunuyor.

Etrafı çitlerle çevrilen parka hafta sonu tatilinde yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, hayvanlarıyla hem rahatlıkla eğlenceli zaman geçiriyor, hem de parkurlarda eğitimini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen park ziyaretçisi Bekir Güler Aslan, parkın hayvanları için güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

Parkın evcil hayvanları için sosyal bir alan olduğuna dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Bu parka gelip, gözümüz arkada kalmadan rahatlıkla hayvanlarımızın oynamalarını, sosyalleşmelerini sağlayabiliyoruz. Gerçekten de bu park ihtiyacımız olan bir şeydi. Çünkü halk arasında hayvanlarımızı gezdirdiğimiz zaman herkes aynı tepkiyi gösteremiyor. Hayvanlarımızdan huylanan ve korkanlar olabiliyordu. Burada herkes gönül rahatlığıyla hayvanını getirip güzel bir şekilde hayvanını gezdirebiliyor."

Evcil hayvanı bulunan Ece Gür ise parkın evcil hayvanlar için önemli bir yer olduğunun belirterek, "Parkta hem hayvanlarımız sosyalleşiyor hem de bizler için güzel bir ortam oluyor. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu canlılarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir