Gaziantep'teki eğitime Kovid-19 düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'teki eğitime Kovid-19 düzenlemesi

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki eğitime Kovid-19 düzenlemesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategoride yer alan kentteki eğitimle ilgili düzenlemenin yapıldığını bildirdi.

Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategoride yer alan kentteki eğitimle ilgili düzenlemenin yapıldığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Birleştirilmiş sınıflı okullar, kırsal mahalle vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6 ve 7 sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki eğitime Kovid-19 düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:16:07. #1.16#
title