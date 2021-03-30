Gaziantep'teki eğitime Kovid-19 düzenlemesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategoride yer alan kentteki eğitimle ilgili düzenlemenin yapıldığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategoride yer alan kentteki eğitimle ilgili düzenlemenin yapıldığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Birleştirilmiş sınıflı okullar, kırsal mahalle vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6 ve 7 sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir