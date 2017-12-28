Gaziantep'teki Düğünde Tüfekle Ateş Açılması

Gaziantep'teki düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan vatandaşlar, duydukları silah sesi sonrası durumlarının farkına vardıklarını, daha sonra tedavi olmak üzere hastaneye başvurduklarını anlattı.



Şehitkamil ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'nde bulunan Nezihe- Osman Atay İlkokulu yanındaki sokak düğününde dün gece meydana gelen olayın ardından hastanelerde tedavi altına alınan 5'i çocuk 6 kişi taburcu edildi.



Yaralılardan Hakan Damlen (13), gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yemekten sonra top oynamak üzere okulun bahçesine gittiklerini söyledi.



Bu sırada silah sesi duyduklarını anlatan Damlen, daha sonra vücudunda sıcaklık hissedip eve gittiğini ve yaralandığını fark ettiğini belirtti.



Anne Güllü Damlen ise oğlunun üzerindeki kıyafetleri çıkardığını, atletinde kan izleri bulunduğunu görünce 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istediklerini dile getirdi.



Mahalledeki düğünle ilgileri bulunmadığını anlatan Damlen, "Oğlum göğsünden ve kolundan yaralanmıştı. Hastanede tedavi ettirip eve getirdik." diye konuştu.



"Top oynarken silah sesi geldi"



Yüzünden yaralanan Hüseyin Hoşgül (14) de arkadaşlarıyla beraber okul bahçesinde top oynadıkları sırada silah sesi duyduklarını dile getirerek, "Yüzümde kanı görünce eve gidip olayı annemlere anlattım. Daha sonra hastaneye gidip tedavi oldum." dedi.



Bacağından ve karnından yaralanan Eren Öztekin de (11), okula doğru giderken silah sesi duyduğunu ve elinden yaralandığını kaydetti.



Bacağından yaralanan Zemzem Damlen ise (18) okulda oynayan kardeşini almaya giderken silah sesini işittiğini aktararak, "Bu sırada bacağımda acı hissettim. Pantolonumun kan olduğunu görünce yaralandığımı fark ettim. Hastaneye gittiğimde vücuduma 4 tane saçma isabet ettiği söylendi. Tedavi edilip taburcu oldum. Silahı sıkanı da görmedim." ifadelerini kullandı.



Şehitkamil ilçesinde dün sokak düğününde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralanmış, yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından kaçan Kavas Ö. (56), polisin takibi sonucu gözaltına alınmıştı.