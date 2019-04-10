Gaziantep'teki Dolu ve Sağanak

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası derelerin taşmasıyla sular altında kalan mahallelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, dün öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle ev ve ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu ilçeye bağlı mahallerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sel sonrası oluşan yoğun çamurun kaldırılmasına da devam edilirken, mahalle sakinleri, çok sayıda hayvanlarının telef olduğunu, ekinlerinin zarar gördüğünü ve evlerinin duvarlarının yıkıldığını ifade etti.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da mahallerde incelemede bulunarak, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.

Kaymakam Şahin, aşırı yağış nedeniyle özellikle Sekili ve Uluyatır mahallerinde hasarların meydana geldiğini ifade ederek, selden bazı vatandaşların zarar gördüğünü, özellikle arazilerin ve evlerin bir kısmına su girdiğini tespit ettiklerini aktardı. Şahin, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazide, DSİ ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin ise merkezde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Şahin, "Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Bizler de vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, belediye olarak gece yarısından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Sarı, şöyle devam etti:

"Yaşanan sel baskınları nedeniyle birçok mahallemizde ve evlerde su basma hadiseleri gerçekleşmiştir. Bizler de tüm sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm bulmak için bir takım incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemelerde derelerin taştığını ve bu nedenle bazı evlerin su altında kaldığını gördük. Tüm bu mağduriyetlerin ortadan kalkması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA