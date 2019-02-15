Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.

Yılmaz, Gaziantep'te 12 Şubat Salı günü doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamayla ilgili olarak, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Yılmaz'ın, Vali Gül ile fikir alışverişinde bulunduğu ve enerji dağıtım şirketi GAZDAŞ yetkililerinden olayla ilgili brifing aldığı öğrenildi.

EPDK Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Patlamada hayatını kaybeden Ayşe Bilici'ye Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın yaşananlar nedeniyle her türlü zararı karşılanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, en ufak mağduriyete izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

12 Şubatta Merkez Şahinbey ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanmış, yaralılardan Ayşe Bilici (90) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlamalar sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, bir apartmanın ilk 2 katı ile yanındaki binada ağır hasar oluşmuş, zarar gören binalar yıkılmıştı.

Kaynak: AA