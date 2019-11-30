Gaziantep'teki dev uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 kişiden 21'i tutuklandı

30.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:59

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan ve helikopter, drone destekli operasyonda gözaltına alınan 56 kişiden 21'i tutuklandı.



Gaziantep'in Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 960 polisin katıldığı ve 3 gün süren operasyon düzenlenmiş, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda yaklaşık 6.5 kilogram uyuşturucu yakalanırken 56 kişi ise gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan 56 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA