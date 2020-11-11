Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

11.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:03

Son dakika gelişmesine göre - Gaziantep'teki dev operasyonda 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi Drone destekli ve 863 personelin katıldığı film gibi operasyonda 2.

- Gaziantep'teki dev operasyonda 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Drone destekli ve 863 personelin katıldığı film gibi operasyonda 2.5 kilo uyuşturucu yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te drone destekli ve 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narko-Asayiş" operasyonunda yaklaşık 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki Karşıyaka, Mithatpaşa, Yunusemre, Hacıbaba ve Dülükbaba mahallelerinde 863 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle 'Narko-Asayiş Operasyonu' yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden oluşan çok sayıda personelin katıldığı operasyon kapsamında pek çok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucu 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor. Ekipler yaptıkları operasyonlar sonucu ayrıca, 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 368 gram metamfetamin (ateş-buz), 620 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 370 gram eroin, 222 Adet ecstasy hap, 134 adet captagon hap, 2 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Damdan kaçmaya çalışan şahıs drone ile yakalanmıştı

Operasyon kapsamında Özel Harekat Polisi'nin desteğiyle Hacıbaba Mahallesi'ndeki yapılan bir adreste ise damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan bir sokak satıcısı ise polisin drone kameralarına yakalanmıştı. Havadan alınan görüntülerle gittiği yer an be an takip edilen şahıs, ekiplerin de kovalamacasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kaçma anı an bean kameralara yakalanan şahsın kelepçelendiği anlarda ise yaşadığı panik anı da kamera görüntülerine yansımıştı. Operasyona destek veren Maxi isimli dedektör köpeğin, zulalanmış uyuşturucuyu bulması ise takdir topladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de, bizzat katıldığı operasyonda görev yapan tüm polisleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayarak, teşekkür etti.

Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

İlgili Haberler

Son Dakika | Bitlis'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Son Dakika | Bitlis'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Gaziantep'te 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi
Gaziantep'te 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi
Edirne'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Madonna Özge Özder Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Deprem Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:31:19. #1.14#
title