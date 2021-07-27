Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
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Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te tekne malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi.

Gaziantep'te tekne malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi. 120 kişilik itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürebilmek için yaklaşık bin 500 ton su kullanılırken 5 tonda köpük kullanıldı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde tekne malzemeleri ile dolu olan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik uğraşı sonucunda kontrol altına alındı. Gaziantep İtfaiyesinin 120 kişilik ekiple müdahale ettiği yangını söndürebilmek için yaklaşık bin 500 ton su kullanılırken 5 tonda köpük kullanıldı. Yangında depoda tamamen küle dönerken içinde bulunan malzemeler de kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangına daha rahat müdahale edebilmek için deponun çevresinde bulunan istinat duvarını yıktı. Deponun çevre duvarlarının yıkılması üzerine sönen malzemelerin tekrardan alev almaması için üzerlerine iş makineleri ile kum döküldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Söndürülen bölgede tekrardan bir yangın yaşanması ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarıyla birlikte depodan yükselen dumanlarda ise azalma yaşandı. Sağlık ekiplerinin tedbir amacıyla bölgede bekleyişi sürerken jandarma ise yangın alanında patlama yaşanması ihtimalinden dolayı yanan depoya kimseyi yaklaştırmıyor.

(Muhammet Abdulkadir Esen - Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Gaziantep'teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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