Gaziantep'teki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'teki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cafer Yılmaz, kentteki demir doğrama atölyesinde patlama sonrasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Gaziantep'teki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
13.09.2020 01:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:20

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cafer Yılmaz, kentteki demir doğrama atölyesinde patlama sonrasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir atölyede patlama ihbarı aldıklarını ve bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Demir doğrama ve mobilya atölyesindeki yangına ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini anlatan Yılmaz, "Atölyede oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen patlama sonrasındaki yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Kaynak: AA

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