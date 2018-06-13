Gaziantep'teki Deaş Davasında Karar

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 sanığın yargılandığı davada, 4 sanıktan ikisi 6 yıl 3 ay, ikisi 10 yıl 10 ay 37 gün hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanığın ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammed Cengiz Dayan, Nurettin Gül, Erman Ekici ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Dayan, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, yakalandığında üzerinde çıkan sahte kimliği asker kaçağı olduğu için taşıdığını, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanık Gül, yakalandığı otomobilde çıkan silahları Yunus Durmaz'dan almadıklarını iddia ederek, "Benim hiçbir örgütle alakam yoktur. Ben sadece iki silah aldım. Polislere ateş eden ben değildim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tape kayıtlarında, sanıklar İbrahim Öztürk, Halil İbrahim Kiraz, Erman Ekici'nin, intihar eylemi ile üzerindeki bombayı patlatan şahıslarla irtibatlı olduklarını, silahlı eğitim aldığına ilişkin fotoğrafların yer aldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Dayan ile Gül'ün otomobille polisten kaçtıkları sırada ateş açtıklarını, yakalandıklarında araçta 2 tabanca ile 532 merminin ele geçirildiğini kaydederek, atılı suçlardan cezalandırılmalarını, diğer 5 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Öztürk ile Halil İbrahim Kiraz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar Muhammed Cengiz Dayan ile Nurettin Gül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak, "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası veren heyet, sanık Yunus Durmaz ile İsmail Pektaş'ın yargılama sırasında öldükleri anlaşıldığından davalarının düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Adem İyidoğan, Ergün Ekici, Mustafa Diken, İbrahim Keskin ve Erman Ekici'nin ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı patlatmıştı

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 4 Mart 2016'da açılan ve Yunus Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, Durmaz'ın, terör örgütü DEAŞ'a, eleman temin ettiği, Genç Ensar Derneğinde örgütsel bağı güçlendirmek için aktiviteler düzenlediği, Suriye'de silahlı eğitim aldığı, Suriye'nin Lazkiye kentinde adam öldürmeye yönelik infaz video ve fotoğrafları bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ve DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" olduğu iddiasıyla da suçlanan sanık Durmaz, 19 Mayıs 2016'da polise gelen bir ihbarla evine düzenlenen operasyon sırasında yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı patlatmış, evde çok sayıda patlayıcı ele geçirilmiş, eşi ile kardeşi gözaltına alınmıştı.