Gaziantep'te İki Erkek Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Zanlı Tutuklandı
Gaziantep'te iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep'te iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde 10 ve 12 yaşlarında iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
4 Temmuz'da Şahinbey ilçesinde iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alınmıştı.
YORUMLAR (6)
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Suriyeli biriymiş. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ülkede bir suriyelilerin pisliği eksikti,bu suriyelileri kim sinir dışı edecek varmi böyle bir YiğitCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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27 temmuzda ay tutulması var kıyamet kopabilir diyorlar kopsada bu pisliklerden kurtulsakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Devlet göreve ne bekliyor ki devlet idam idam istiyoruzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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istismar nedir kardeşim yahu delircem !!!!! açık açık söyleyin taciz mi tecavüz mü ? başlatmayın istismarınızaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır