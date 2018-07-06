Gaziantep'te İki Erkek Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te İki Erkek Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziantep'te İki Erkek Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde 10 ve 12 yaşlarında iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

4 Temmuz'da Şahinbey ilçesinde iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alınmıştı.

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