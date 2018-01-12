Gaziantep'teki Cinayet Davası

Gaziantep'te bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi çukura attıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa ayrı ayrı 12,5 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Uğur Buluter, kuzeni Ferhat Buluter, Gökhan Kaplı ve Kamil Veys ile avukatları katıldı.

Söz alan sanık Uğur Buluter, eşiyle kuzeni Bektaş Buluter hakkında dedikodular çıktığını ve Buluter'i, aralarında yaşanan tartışmanın ardından öldürdüğünü öne sürdü.

Çukuru önceden kazmadığını dile getiren sanık Buluter, öldürme olayını planlamadığını, biranda gerçekleştiğini savundu.

Diğer sanıklar da olay anında araçta olduklarını, öldürme olayına karışmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların eylem birliği içerisinde "kasten öldürme" suçunu işlediklerini ancak dosya kapsamında olayı tasarlayarak gerçekleştirdikleri yönünde kesin bir tespitin yapılamadığını kaydetti.

Sanıkların atılı suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine hükmeden heyet, indirim uygulayarak, 4 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

Tutuklu sanık Uğur Buluter'in 22 Ocak 2016'da güvenlik güçlerine gidip ağlayarak maktulü öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Şehitkamil ilçesine bağlı Topraktaş mevkisine giden güvenlik güçleri, gösterilen alanda bıçaklanarak öldürülen Bektaş Buluter'in cesedini bulmuştu. Ceset üzerinde 35 bıçak darbesi tespit edilmişti.