Gaziantep'teki Cinayet

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde damadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile 2 oğlu ve bir arkadaşı olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Aralık'ta Selimiye Mahallesi'nde damadı Eray Altunbaş'ı (31) tabancayla öldürmesinin ardından gözaltına alınan M.K'nin ifadesi doğrultusunda oğulları Y.K. ve M.K ile arkadaşı M.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.