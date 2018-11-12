Gaziantep'teki Cinayet
Gaziantep'te, Suriye uyruklu genç kızın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te, Suriye uyruklu genç kızın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kentte 3 gün önce Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Gina Abu Salih'in (19) katil zanlıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.B.T. (17) ve A.S'nin (15) Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Gaziantep'te 9 Kasım'da arkadaşıyla sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç kız hayatını kaybetmiş, arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayın ardından, katil zanlısı olduğu iddiasıyla yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.