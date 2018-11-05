Gaziantep'teki Cinayet
Gaziantep'te kaçırıldığını iddia ettiği kızını almaya gittiği mahallede çıkan tartışmada öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Gaziantep'te kaçırıldığını iddia ettiği kızını almaya gittiği mahallede çıkan tartışmada öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde kız kaçırma olayı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ercan Gezer'in katil zanlısını yakalamak için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. (23) ve 4 yakınının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, çıkarıldığı nöbetçe mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kızını kaçırdığı iddiasıyla 3 Kasım'da U.D'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine giden Ercan Gezer, burada çıkan silahlı kavgada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.