Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk Gaziantep'teki çarşılarda yoğunlukGAZİANTEP'te çarşı, cadde ve meydanlarda yoğunluk oluştu.

Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te çarşı, cadde ve meydanlarda yoğunluk oluştu.

Gaziantep'te birçok kişinin alışveriş için akın ettiği ve çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddede, alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, kent merkezindeki birçok banka şubesi ve ATM önünde yoğunluk oluşturanları da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA